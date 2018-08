Hooiveld heeft 'kop d'r veur', Bouchard koelt af in zwembad

Quick-Step mikt op Viviani in de Vuelta

10:19 Elia Viviani moet zijn ploeg Quick-Step in de komende Ronde van Spanje (25 augustus - 16 september) aan nog wat meer overwinningen in dit successeizoen gaan helpen. De 29-jarige coureur kan in de zogenoemde 'lead-out' rekenen op de steun van met name zijn landgenoot Fabio Sabatini en de Deense kampioen Michael Mørkøv.