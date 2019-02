Hoogendijk begint aan pilates, De Roon verwelkomt dochter Bo

De oogproble­men van Tolhoek zijn voorbij, de blik gaat woensdag op de koers

15:24 YERSEKE - Antwan Tolhoek (24) doet er nú luchtig over. ,,Ach, iedereen heeft wel eens wat in zijn seizoensvoorbereiding”, zegt de Yersekse wielrenner aan de vooravond van zijn derde seizoen in de WorldTour. Maar in de afgelopen maanden zat hij wel flink in de piepzak. Een oogontsteking bedreigde zelfs zijn wielercarrière.