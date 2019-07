Hoofdrol voor Spaans sprekende Luuk de Jong in trailer Netflix

Teleurstel­lend resultaat Godschalk op Europees Jeugd Olympisch Festival

12:29 BAKOE – Judoka Indy Godschalk is woensdag op een teleurstellende negende plaats geëindigd tijdens het Europees Jeugd Olympisch Festival in Bakoe. De vijftienjarige Middelburgse ging voor niets minder dan een medaille in de hoofdstad van Azerbeidzjan.