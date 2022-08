Honkbalplaatje verpulvert recordbedrag van ‘Hand van God’-shirt van Diego Maradona met miljoenen

Mick van Dijke is 140 kilometer in de aanval, maar strandt in zicht van de haven

Wielrenner Mick van Dijke uit Colijnsplaat liet zich zondag wéér zien in de Deutschland Tour. De Zeeuw van Jumbo-Visma was in de slotrit 140 kilometer in de aanval, maar de kroon bleef uiteindelijk uit in de finale.

28 augustus