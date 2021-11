Honkballer Albies wint met Atlanta Braves World Series

De honkballers van Atlanta Braves hebben voor het eerst sinds 1995 de World Series gewonnen. De Braves, met de uit Curaçao afkomstige Ozzie Albies als tweedehonkman, wonnen het zesde duel met Houston Astros in de best-of-sevenserie me 7-0 en boekten daarmee de benodigde vierde overwinning in de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB.