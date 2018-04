Honkbalinternational Gregorius blinkt opnieuw uit bij Yankees

Kostbaar puntenver­lies voor Stoke City

16 april Stoke City heeft bij West Ham United een kostbare overwinning verspeeld. De degradatiekandidaat kwam in de slotfase door een treffer van invaller Peter Crouch op voorsprong (0-1). Andy Carroll, die in de 86ste minuut als wisselspeler het veld in kwam, zorgde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voor de gelijkmaker: 1-1.