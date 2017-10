Homeruns zorgen voor 'gekkenhuis' in World Series

De Dodgers deelden al in de eerste inning een tik uit en namen, mede door slordigheidjes bij de Astros, een 3-0 voorsprong. Terwijl de Dodgers langzaam verder uitliepen, slaagden de Astros er in die eerste periode niet in te scoren. ,,Het is bijna niet in woorden uit te drukken wat er in deze wedstrijd allemaal gebeurde'', zei manager A.J. Hinch van de Astros, die tot drie keer toe een achterstand moesten wegwerken (na 3-0 ook bij 7-4 en 8-7). ,,Al die wisselende kansen, al die emoties; het was een gekkenhuis.''



In de vierde inning trokken de Astros de stand toch weer gelijk na een driepuntshomerun van Yuli Gurriel. Daarmee hield Gurriel zijn ploeg in de wedstrijd, terwijl zijn deelname aan de laatste duels eerder deze week nog op lossen schroeven was komen te staan. De Cubaan maakte in het derde duel een discriminerende beweging naar zijn Japanse tegenstander Yu Darvish door zijn ogen met zijn vingers tot spleetjes te trekken. De tuchtcommissie legde de Cubaan wel een schorsing op van vijf duels, maar hij hoeft die pas volgend jaar uit te zitten.