Hogenkamp te sterk voor geëmotioneerde Bertens in Seoul

Die wereldtitel voor Van de Ven komt er wel

8:55 VLISSINGEN - Nancy van de Ven is een fenomeen in haar sport. Al vijf seizoenen maakt de Vlissingse deel uit van de wereldtop; in 2013 debuteerde ze als vijftienjarige al met een vijfde plaats in het WK, een jaar later gaf ze daar een prima vervolg aan met eenzelfde notering, in 2015 en 2016 werd ze respectievelijk derde en tweede, en nu eindigde ze zondag als vierde. Dat lijkt een terugval, maar het scheelde niets of ze was wereldkampioen geworden.