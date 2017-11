Hogenkamp slaat zich in Nantes naar halve finale

Rogier Veenstra is ook zelf­kri­tisch

13:18 GOES - Goes werd vorig weekend flink met de neus op de feiten gedrukt. Laagvlieger Nuenen stuurde de Goesenaren met 5-1 naar huis. Zondag bezoekt hekkensluiter BVC’12 sportpark Het Schenge. ,,Ik speel nu liever tegen zo’n ploeg, dan tegen in elftal in vorm”, bekende trainer Rogier Veenstra in de aanloop naar het duel.