Hogenkamp onderuit in Tokio

Jong Ambon kan ook niet winnen van IJzendijke, bittere pil voor WHS

12 september VLISSINGEN - IJzendijke is in het tweede bekerduel, dat midweeks werd ingehaald na afgelasting in het afgelopen weekend, op dinsdagavond te sterk gebleken voor Jong Ambon. WHS verloor thuis van VCW en liep op doelsaldo een plek in de volgende ronde mis.