Hogenkamp nog één zege verwijderd van hoofdtoernooi US Open

De 28-jarige Savinytsj staat 29 plaatsen hoger op de mondiale ranking, maar Hogenkamp brak direct twee keer de service van de Russische. De 27-jarige Doetinchemse zag Savinytsj terugkomen tot 4-4 waarna ze de set toch won. In de tweede set nam Hogenkamp een voorsprong van drie games en gaf die niet meer uit handen.



Hogenkamp bereikte twee keer eerder het hoofdtoernooi in New York, in 2017 en 2016. Haar beste prestatie was in 2016, toen ze de tweede ronde haalde.



De Nederlandse tennissters Quirine Lemoine en Bibiane Schoofs komen later nog in actie in de tweede ronde van de kwalificaties op Flushing Meadows.