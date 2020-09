Hogenkamp naar laatste ronde kwalificaties Roland Garros

voetbal vodcast Voetbal Vodcast #3: ‘Voorlopig geen feestjes bij VV Goes’

21 september VLISSINGEN – De twee Zeeuwse derdedivisionisten beleven een matige (Hoek) en een slechte (Goes) start van het seizoen. Hoek moet aanstaande zaterdag winnen bij ACV en hoopt een week later over Istvan Bakx te kunnen beschikken. Goes gaat na drie nederlagen op rij zware weken tegemoet, want het treft achtereenvolgens de topploegen Excelsior’31, Sparta Nijkerk en Stedoco. ,,Ik verwacht de komende weken geen feestje in Goes’’, zegt sportverslaggever Barry van der Hooft in de nieuwe aflevering van de PZC Voetbal Vodcast.