Hoge pieken en diepe dalen: dit zijn de opvallende cijfers van Van Gerwen

Timo de Jong na winst in Spanje: ‘Ik grijp elke kans om te koersen’

21 april GOES - Als talentvolle wielrenner dreig je in coronatijden tussen de wal en het schip te vallen. Timo de Jong uit Goes heeft het van dichtbij meegemaakt. Door de coronacrisis reed hij in 2020 nauwelijks wedstrijden en ook dit jaar duurde het lang voordat hij in actie kwam. ,,Ik ben opgelucht en blij dat ik eindelijk weer eens een rugnummer kon opspelden”, aldus De Jong.