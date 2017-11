Hof schrapt straffen bridgers om 'geheime hoestcode'

'Demotiveren' voor bekerduel met HVV'24 werkt motiverend voor Goes

14 november HULST - Hoe motiveer je een ploeg slechts drie dagen na een topper? Dat vroeg Goes-trainer Rogier Veenstra zich dinsdag ook af voorafgaand aan de bekerwedstrijd tegen HVV’24, met de wedstrijd tegen Vlissingen (1-2-zege) nog vers in zijn geheugen. Hij slaagde – na een motiverende demotiverende voorbespreking – in Hulst toch in zijn missie: 0-3.