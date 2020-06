Hoezo, in quarantaine? Beelden van feestende Alexander Zverev gaan viraal

Hij had aangekondigd in quarantaine te gaan na het coronadebacle op de Adria Tour. Maar beelden van een gretig feestende Alexander Zverev in een strandclub in Monte Carlo, tonen het tegendeel. Na Novak Djokovic moet nu ook de Duitser door het stof.

Opnieuw komt de tenniswereld in slecht daglicht te staan. In dezelfde week dat heel veel deelnemers aan de Adria Tour positief testten op corona, doken er beelden op van een feestvierende Alexander Zverev die had beloofd in quarantaine te gaan na dat oefentoernooi in Servië en Kroatië. In een video op de Instagrampagina van de Duitse modeontwerper Philipp Plein, amuseert de Duitser zich kostelijk in de ‘Anjuna Plage Private Club’ in Monte Carlo.

Quote Te veel tennissers zijn vooral met zichzelf bezig en hebben er geen idee van hoe te acteren in het grotere belang Ben Rothenberg, tennisjournalist New York Times

En dat zeven dagen nadat Zverev bekendmaakte dat hij, in tegenstelling tot zijn collega’s Dimitrov, Coric, Troicki en uiteindelijk ook Djokovic zelf, negatief had getest op Covid-19. Maar Zverev verontschuldigde zich wel voor het gedrag van de spelers tijdens de Adria Tour in Belgrado, waar ze een nachtclub hadden opgezocht. De feestbeelden gingen de wereld rond. ,,Ik verontschuldig me bij iedereen die ik mogelijk in gevaar heb gebracht door dat toernooi te spelen”, luidde een statement van de 23-jarige Zverev snel erna. ,,Ik zal mezelf aan de strikte richtlijnen van quarantaine onderwerpen, zoals onze dokters dat adviseren. Als bijkomende maatregel zullen mijn team en ikzelf onszelf regelmatig blijven testen.”

Volledig scherm Zverev met innige knuffel voor Djokovic tijdens de Adria Tour in Belgrado. © AFP

De video van Zverev zorgt dan ook voor de nodige consternatie. Bij onder andere Ben Rothenberg, de gezaghebbende tennisjournalist van de New York Times. ,,Dit is nu net mijn zorg bij de herstart van het tennis. Niet dat er geen voorzorgsmaatregelen kunnen zijn, wel dat te veel tennissers vooral met zichzelf bezig zijn en er geen idee van hebben hoe te acteren in het grotere belang. Philipp Plein heeft de video op zijn Instastory al verwijderd. Dat duidt toch vooral op een triest contrast. Hoe lui, nonchalant en egocentrisch de spelers zijn rond het volgen van de gezondheidsregels, zo snel zijn ze wanneer het gaat om hun hachje alsnog te redden.”

Wel strikte regels in Berlijn

Zverev is aangekondigd op het toernooi van Berlijn, dat midden juli zal plaatsvinden. Er wordt daar zowel indoor als outdoor gespeeld. Buiten in het Steffi Graff Stadium waar er maximum 1.000 toeschouwers aanwezig mogen zijn en binnen in de historische luchthaven Tempelhof voor maximum 300 mensen. De organisatie kondigde al aan dat de maatregelen daar in tegenstelling tot de Adria Tour wel strikt zullen opgevolgd worden - een volledig hygiënisch plan is uitgewerkt. Alle spelers worden op voorhand getest.