Hoe nu verder met Kiki Bertens?

KNVB-Beker Steve Schalkwijk voltooit de comeback van Goes in Silvolde

8:52 SILVOLDE - Op dezelfde plek als gisteravond waande Goes zich nog niet eens zo heel lang geleden onverslaanbaar. De eerste districtsbeker in de clubhistorie stond in de lente van 2018 net in de prijzenkast en de jacht op een plaats in de derde divisie werd in Silvolde geopend met een 2-1-zege in de nacompetitie. Die vibe hervond Goes woensdagavond in Silvolde.