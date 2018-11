Hoe moet dat verder, als zij stoppen?

CLUBHELDEN ‘Katja verdient het om een keer aandacht te krijgen voor al haar enthousias­me en medewer­king’

6 november De inbreng van vrijwilligers in de amateursport is cruciaal. Dat is bij de bloeiende Sportvereniging Borssele niet anders. Één van die vrijwilligers die onmisbaar is voor de club is de 46-jarige Katja Schikker. Ze verzorgt meerdere sportlessen voor volwassenen en senioren en is daarnaast de drijvende kracht achter de jaarmarkt in het dorp.