Het lastige huwelijk tussen Haller en Ajax: ‘Had gedacht dat hij wat sneller was’

22 augustus Zijn eerste goal voor Ajax, in Enschede, leek het begin van een succesvol huwelijk. Maar nu Sébastien Haller zeven maanden later terugkeert in de Grolsch Veste, is hij nog altijd niet onomstreden. Verre van zelfs. Onterecht, stelt voormalig topspits Pierre van Hooijdonk.