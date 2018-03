Historisch besef drijft Serena Williams

Anis Karkach is klaar voor Fight Night: 'Iedereen gaat neer'

10:12 OOST-SOUBURG - Drie maanden na zijn Glory-debuut in Rotterdam verschijnt kickbokser Anis Karkach weer in de ring voor een wedstrijd. Hij doet zaterdag in het Belgische Turnhout mee aan een viermanstoernooi. Voor de winnaar van deze Fight Night ligt een ticket klaar voor het prestigieuze toernooi van de Aziatische vechtsportorganiatie Kunlun Fight in China.