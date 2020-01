Hier had ook Kiki Bertens kunnen staan

Rode kaart opnieuw bepalend in derby, met Goes als winnaar

21:36 GOES - Geen vuurwerk afsteken voor de derby tegen Goes? Daar dachten de supporters van Hoek vrijdagavond anders over. Ze zorgden met fakkels, begeleid door blauw-witte slierten, voor een fraai beeld bij de opkomst van de beide teams, op een mooie avond voor het Zeeuwse voetbal. Waar ze wel van baalden: niet blauw maar rood werd de kleur van de derby in de derde divisie. Want Goes won de beladen wedstrijd (2-0), mede dankzij een rode kaart voor Hoek-speler Fabian Wilson.