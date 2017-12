Hewitt maakt op Australian Open wederom zijn rentree

Speler van het derde staat nu in de basis bij de hoofdmacht

14 december ARNEMUIDEN - Vorig seizoen was hij niet op z’n best en korfbalde Jorian Schroevers (24) nog in TOP 3. Inmiddels is hij een vaste keus in het eerste team, dat bovenin meedraait in de hoofdklasse B. Het is dit jaar snel gegaan met de lange Arnemuidenaar.