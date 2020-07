Het wonderkind dat een 1 scoorde (maar het publiek toch op de banken kreeg)

Wolfgang Amadeus Mozart schreef zijn eerste compositie toen hij vijf jaar oud was. Leuk en aardig, moet Nadia Comaneci gedacht hebben, maar kon hij ook een vogelnestje? De Roemeense heeft immers wel wat recht van spreken als het op wonderkinderen aankomt. Comaneci was acht toen ze voor het eerst meedeed aan de nationale kampioenschappen turnen. Een jaar later greep ze de titel. Voor de goede orde, we hebben het hier dus over seniorenkampioenschappen.

In de jaren zeventig, de jaren waarin Nadia Comaneci richting volwassenheid groeide, begonnen turnsters de perfectie te benaderen. Althans, ze flirtten met de grenzen van het toenmalige puntensysteem. Tijdens de Spelen van München kwam Olga Korbut al ontzettend dicht bij de heilige graal, maar tot woede van het publiek kreeg de frêle Russische ‘slechts’ een 9,8. Vier jaar later was de hoop gevestigd op Nadia Comaneci.

Het Roemeense springveertje, inmiddels veertien jaar, stelde niet teleur en tekende voor het hoogtepunt van de Olympische Spelen. Ze toonde een foutloze oefening op de brug met ongelijke leggers en op het jurybord verscheen het cijfer 1,00. Even reageerde het publiek verbaasd, maar al snel daalde het besef in dat het display simpelweg niet was berekend op een score in de dubbele cijfers. Comaneci zou in totaal zeven tienen scoren in Montreal. Bij een van de prijsuitreikingen nam ze een pop mee naar het podium, een kleine herinnering aan het feit dat we nog altijd met een kind te maken hadden.

