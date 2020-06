Het WK dat na twee dagen wel zo'n beetje klaar was

Het WK van 2002 in Zuid-Korea en Japan vloog in Nederland wat onder de radar, het wilde nooit echt gaan leven. Niet zo vreemd natuurlijk, het was het eerste kampioenschap in zestien jaar waar Oranje zich niet voor had geplaatst. Bovendien waren de wedstrijden vanwege het grote tijdsverschil op nogal ongunstige momenten. Midden in de nacht of ’s ochtends vroeg als je mazzel had. In elk geval geen tijdstippen om met buren en bier voor de tv te kruipen.