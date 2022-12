Het WK darts zit erop voor Nederlanders Jimmy Hendriks en Martijn Kleermaker na teleurstellende middagsessie

Adriaan Nieuwen­huij­se vindt nieuwe uitdaging bij Patrijzen

Adriaan Nieuwenhuijse gaat komend seizoen aan de slag als trainer van Patrijzen. De uit Kruiningen afkomstige oefenmeester is momenteel nog trainer van MZC’11 in Zierikzee. Nieuwenhuijse is al meer dan 25 jaar als trainer actief in het Zeeuwse amateurvoetbal en gaf eerder al aan nog niet klaar te zijn.

