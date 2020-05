Het verhaal van Tom, Jos en Mega Mindy in Milaan

KNVB: ‘Goes kiest voor de zaterdag’

27 mei GOES - Volgens de KNVB heeft het bestuur van Goes wel degelijk haar voorkeur uitgesproken voor de derde divisie zaterdag. Dat laat de voetbalbond in een reactie aan de PZC weten. Eerder stelde bestuurslid Frank de Bie dat de leden van de club betrokken zouden worden bij het vraagstuk over voetballen op zaterdag of zondag.