Het verborgen talent van Bouwmeester, vakantie Schulting zit er alweer op

TransferTalk Blessure houdt nummerloze Janssen bij Spurs, Roberto Carlos naar Sporting

9:50 Nicolás Tagliafico is sinds zijn komst eerder dit jaar snel uitegroeid tot belangrijke kracht in de basiself van Ajax. Zo werd hij afgelopen dinsdag tijdens de wedstrijd met Standard Luik uitgeroepen tot man van de wedstrijd. In een interview, vandaag te lezen in deze krant, heeft de Argentijn het over zijn toekomst. ,,Die ligt zeker komend seizoen bij Ajax. Ik heb ook de geruchten gehoord over Betis Sevilla, maar ik blijf bij Ajax. Ik ben hier net en voel me steeds beter op mijn gemak. Of ik later weer terug wil keren in de Primera Division? Mijn jaartje bij Real Murcia (seizoen 2012-2013) was in een andere fase van mijn carrière. Ik zeg niet: mijn loopbaan is mislukt als ik daar niet terecht kom. Ik heb nu meer gevoel bij de Premier League in Engeland. Ooit wil ik in de sterkste competitie van de wereld spelen.’’