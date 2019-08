Het turbulente tennisleven van Venus Williams

Schwaab nog niet speelge­rech­tigd tegen Haugesund, inzetbaarheid Lozano onzeker

14:52 PSV kan morgenavond in zijn Europese thuiswedstrijd tegen Haugesund nog niet beschikken over Daniel Schwaab. Dat heeft niks met de fitheid van de teruggekeerde verdediger te maken, hij is nog niet speelgerechtigd in deze ronde, omdat hij nog niet was aangemeld bij de UEFA ten tijde van de heenwedstrijd.