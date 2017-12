Het Touré-liedje gaat dwars door de oordoppen van Barney heen

Opnieuw kanker geconstateerd bij ma­ra­thon­schaat­ser Niels Mesu

14:56 MIDDELBURG - Marathonschaatser Niels Mesu uit Middelburg heeft slecht nieuws gekregen over zijn gezondheid. Bij een standaard controle werden meerdere melanomen in zijn lichaam aangetroffen. ,,De komende tijd zal mijn focus niet meer liggen op het winnen van een 200 kilometer, maar op het overwinnen van mijn eigen lichaam, wat me toch wel weer een beetje verraden blijkt te hebben'', meldt hij in een openhartig bericht op Facebook.