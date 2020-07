Het tij lijkt eindelijk te keren in het turnen: ‘Maak nu eerst eens schoon schip’

Als hij in de zaal was, hield iedereen de adem in. De Amsterdamse turntrainer was er één van de oude stempel. ‘Overheersend’ is het woord dat Sophie Steevensz (32) het best vindt passen. Als meisje van 8 jaar voelde ze dat haarfijn aan. ,,Ik was zo angstig voor deze man.” Maar ze wilde ook graag topturnster op nationaal niveau worden, die droom was levend. Alleen liep de route daarnaartoe via deze bewuste trainer. En daar staken de ouders van Steevensz een stokje voor. Zij wilden hun dochter niet blootstellen aan deze werkwijze. Dus bleef de uitnodiging voor de selectie onbeantwoord en ging Steevensz door als recreatief turnster.