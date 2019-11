Het ontspoorde leven van voormalig supertalent Paul Dogger

Kabwe Manengela heeft vormdipje achter zich gelaten

8 november HOEK - Het was een eenvoudige oefening, die bedoeld was om wat patronen in het spel van Hoek te slijpen, waarbij iedereen vanuit zijn eigen positie bleef opereren. De uitvoering liet donderdagavond echter te wensen over, waarna Lieven Gevaert liet horen ook over een behoorlijke stemverheffing te beschikken. De trainer stak zijn boosheid niet weg. ,,We staan nu derde’’, schreeuwde hij over het veld in Hoek. ,,Maar als jullie zo blijven trainen, staan we straks negende.’’