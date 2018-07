'Het is allemaal niet normaal geweest'

Door Arjan Schouten

Bijna zeventien was hij, en nog zo bleu als een verse brugpieper. Gstaad was precies twintig jaar terug het decor voor zijn eerste ATP-toernooi. Het centre court en het heilige gras van Wimbledon, het leek op die 6de juli in 1998 allemaal nog zo ver weg. Oké, hij was een talent. Onmiskenbaar. De week voorafgaand aan zijn ATP-debuut had hij op Wimbledon bij de junioren zelfs nog de enkeltitel en de dubbeltitel (met Olivier Rochus) gewonnen. Maar dat was bij de jongetjes. Nu moest hij een man worden.

Bijna zeventien was hij, en geen moment ging in zijn hoofd de gedachte om dat hij dit spelletje de komende twee decennia zou gaan beheersen. Dat zijn bijnaam spoedig King Roger zou luiden. Koning? Pfff... Bij de Rado Open werd hij thuis in Gstaad als talentje gewoon in twee setjes van het gravel gemept door de Argentijnse nobody Lucas Arnold Ker (6-4 6-4). Een lucky loser, die de zieke Tommy Haas mocht vervangen.

Bijna zeventien was hij, en nog wat stoffig. Studentikoos bijna. Die enorme bos haar sprong nog rommelig alle kanten uit. Een groot jongetje was hij, een maand voor zijn 17de verjaardag. De periodes met de witte pet achterstevoren, de geblondeerde lokken, de lange manen, het staartje, de knot, de bandana… Het moest allemaal nog komen.



Bijna zeventien was hij, en wat niemand toen nog kon bevroeden de toekomstige heerser over meerdere nieuwe generatie. Andere tijden waren het, met namen die nu wel heel oud klinken. In de finale in Gstaad won Alex Corretja van Boris Becker. Die Federer van bijna zeventien jaar had nog wel wat tijd nodig, zo bleek een maandje later toen hij er bij de ATP challenger in Geneve weer meteen uitvloog tegen de Bulgaar Orlin Stanoytchev. De eerste ATP-zeges kwamen eind augustus in Toulouse waar hij de Fransman Guillaume Raoux en de Australiër Richard Fromberg klopte, om daarna zelf de kwartfinale te verliezen van…… Jan Siemerink.

Bijna zeventien was hij, en al in staat om groot te dromen. Zijn leeftijdsgenootjes op de academie in Biel fantaseerden over een plekje in de top-100, Federer van de top-10. Maar dat doel was toen nog zo ver weg. Op 6 juli 1998 stond zijn idool Peter Sampras nog soeverein op nummer 1, ruim 200 ATP-punten voor Marcelo Rios en met een nog grote voorsprong op nummer 3 Petr Korda. Federer zou eind dat jaar de nummer 1 bij de junioren zijn, maar slechts de nummer 702 van de ATP-ranking. Ondenkbaar nu, maar er stonden toen zelfs nog negen Zwitsers boven hem. Voor zijn doorbraak toch geen grote tennisnatie.

20 Grand Slam-zeges

Bijna zeventien was hij, en zijn droom was deelnemen aan een Grand Slam-toernooi. Niet er één winnen. Laat staan twintig. En zelfs voor deelname moest hij nog een jaartje geduld hebben. Als beste junior van 1998 knokte hij zich begin 1999 bij de Australian Open niet door de kwalificatie heen. Dat lukte wel in Parijs en Londen, maar een eerste rondepartij zou hij pas in 2000 overleven. De eerste zege op ‘zijn’ Wimbledon kwam in 2001 (kwartfinale). De eerste van acht titels in 2003.

Bijna zeventien was hij, en nooit had hij toen kunnen bevroeden dat hij twintig jaar later nog altijd op topniveau zou tennissen. Dat twintig jaar later al zijn doelen zou bereiken. ,,Het einde van mijn carrière is nu dichterbij dan ooit, maar het is allemaal niet normaal geweest’’, zei hij deze week. ,,Als kind wilde ik gewoon de beste worden. Ik heb nooit gedacht dat ik de geschiedenisboeken in zou gaan.’’