Het iconische hakje van Rabah Madjer

Timing is alles. Antonin Panenka wist wel hoe dat in elkaar stak, de Tsjech liet zijn zelfbedachte strafschop pas aan de wereld zien toen werkelijk álle schijnwerpers op hem gericht waren. Ook Rabah Madjer had een neusje voor het juiste moment. Scoren met de hak telt namelijk pas echt als het een cruciale goal in een belangrijke wedstrijd betreft. Anders is iedereen het een week later weer vergeten.

Dat laatste valt nog te bewijzen ook. Drie maanden na zijn wereldberoemde achterwaartse treffer herhaalde Madjer namelijk zijn kunstje - een fraaiere versie zelfs - in een competitiewedstrijd tegen Belenenses. Maar geen sterveling die daarvan afweet. Madjer is voor eeuwig gekoppeld aan de goal waarmee hij Porto diep in de tweede helft van de Europacup I-finale naast Bayern München bracht. Zelfs het feit dat de Algerijn een paar minuten later ook nog de assist op de winnende treffer gaf, is bij weinigen bekend.