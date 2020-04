Het 96ste slachtoffer van de Hillsborough-ramp

Tony Bland overleed in 1993, na bijna vier jaar in coma te hebben gelegen. Hij was 22 jaar oud. Enkele maanden daarvoor hadden zijn ouders een rechtszaak gewonnen, wat ze de mogelijkheid bood om hun zoon van de apparatuur af te halen. Hoop op herstel was er namelijk al lang niet meer, Tony had ernstige hersenbeschadiging. Dit was volgens zijn ouders zijn enige kans om met waardigheid te sterven.

Op 15 april 1989 was de destijds 18-jarige Tony Bland met twee vrienden naar Sheffield afgereisd. Daar, in het Hillsborough-stadion van Sheffield Wednesday, werd die dag de halve finale van de FA Cup gespeeld: Liverpool - Nottingham Forrest. Tony was groot fan van Liverpool; Jan Mølby en Craig Johnson waren zijn favoriete spelers.

Doodgedrukt

Eenmaal in het stadion ging het gruwelijk mis. De politie faalde hopeloos, waardoor veel te veel Liverpool-fans in hetzelfde vak werden toegelaten. Terwijl de wedstrijd zojuist was afgetrapt, werden 95 mensen doodgedrukt achter het doel van Liverpool-keeper Bruce Grobbelaar. De ribben van Tony Bland doorboorden zijn eigen longen en hij raakte in coma door zuurstoftekort. Vier jaar later overleed hij als 96ste en laatste slachtoffer van het Hillsborough-drama.



Uiteraard had de ramp repercussies. Vanaf die gitzwarte dag zijn hekken en staanplaatsen verboden in Engelse stadions.