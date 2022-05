Herstelde Botic van de Zandschulp toont karakter in Madrid en zet opmars voort

met VideoTwee dagen nadat hij moest opgeven in de finale van het tennistoernooi van München heeft Botic van de Zandschulp zijn opmars weer voortgezet. De 26-jarige Veenendaler overleefde in de eerste ronde in Madrid tegen Pablo Carreño Busta drie matchpoints en won in een bloedstollende partij op karakter in drie sets: 6-7 7-6 6-3.

Van de Zandschulp moest zondag in München de eindstrijd tegen de Deen Holger Rune staken vanwege ademhalingsproblemen. De Nederlander, door zijn prestaties in Duitsland gestegen naar de 31ste plaatst op de wereldranglijst, was desondanks fit genoeg om naar Spanje af te reizen.

In Madrid wachtte hem in Carreño Busta, de nummer 18 van de wereld, meteen een zware tegenstander. Van de Zandschulp verloor de tiebreak van de eerste set, overleefde bij 3-5 in de tweede set twee matchpoints en brak vervolgens de service van de Spanjaard. Ook het derde matchpont - bij 5-6 op de service van Van de Zandschulp - was niet aan Carreño Busta besteed, waarna opnieuw een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin toonde de Nederlander zich het een stuk koelbloediger dan de mopperende Spanjaard (7-1).

Volledig scherm Botic van de Zandschulp in actie tegen Pablo Carreño Busta © ANP / EPA

Ook in de derde set gaven beide tennissers elkaar aanvankelijk weinig toe. Maar in de zesde game sloeg Van de Zandschulp toe en brak hij de service van Carreño Busta: 4-2. Bij 5-3 kon hij de wedstrijd uitserveren, maar eenvoudig ging dat niet. Van de Zandschulp kwam met 0-30 en 30-40 achter, maar herstelde zich tijdig. Bij zijn eerste matchpoint was het meteen raak.

David Goffin is in Madrid de volgende tegenstander van Van de Zandschulp. De Belg rekende in de eerste ronde af met de Rus Aslan Karatsev: 6-2 7-5.