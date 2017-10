Heethoofd Kyrgios gooit handdoek na één set in de ring

Kerkhove mist hoofdtoernooi in Linz

9 oktober LINZ - Tennisster Lesley Kerkhove is er maandag niet in geslaagd om het hoofdschema van het WTA-toernooi in Linz (Oostenrijk) te bereiken. De Zierikzeese nummer 150 van de wereld verloor in de derde kwalificatieronde van de Roemeense Mihaela Buzarnescu: 6-1 6-4. Zij staat 105de.