'Heerlijk om weer het leven te leiden waar ik van hou'

Doordat Kiki Bertens, Richel Hogenkamp, Cindy Burger, Arantxa Rus en Bibiane Schoofs de voorkeur gaven aan hun individuele carrière boven een trip naar Australië midden in het gravelseizoen, was Haarhuis zo’n beetje door de opties heen. Lesley Kerkhove, Quirine Lemoine en Demi Schuurs wilden wel mee en konden nog wel een vierde speelster gebruiken om mee te trainen. ,,Ik hoefde er niet lang over na te denken”, zegt De Vroome, telefonisch vanuit Australië. ,,Voor mij is dit een mooie kans om weer een week het leven te leiden dat ik vroeger had en waar ik veel van houd.”



Indy de Vroome werd een aantal jaren geleden betiteld als het grootste Nederlandse talent in tijden, de hoop in bange tennisdagen. De Brabantse werd op haar 12de vastgelegd door het gerenommeerde Amerikaanse managementbureau IMG, een glansrijke toekomst leek in het verschiet te liggen. Ze won een aantal prestigieuze juniorentoernooien en stond op haar 15de in de halve finale van Wimbledon. ,,Ik wilde nummer één van de wereld worden. Niet prof, gewoon nummer één. Dat was het doel”, vertelde De Vroome (21) vorige maand in een openhartig interview met NRC.