Heemskerk en Kromowidjojo naar halve finales

Hattrick in hitte voor Pleijte, kwartet compleet voor Luitwieler

24 juli BURGH-HAAMSTEDE - In de zomerlopen in Zeeuws Vlaanderen boekte Esther Verhaegen haar vierde overwinning. In Burgh-Haamstede deed Samantha Luitwieler daar niet voor onder en boekte haar vierde zege in het Koole Sport Stratenloopcircuit waar ze ruimschoots de concurrentie op achterstand wist te zetten. Tim Pleijte boekte na zijn tweede plaats in Zoutelande zijn derde zege en is al zeker van de eindoverwinning.