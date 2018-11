Hartproblemen bij voetballers op Cyprus

De trainers­car­rou­sel begint nog steeds héél vroeg te draaien

28 november VEERE - Hoewel het voetbalseizoen voor de clubs onder de hoofdklasse pas negen duels onderweg is, draait de trainerscarrousel alweer op volle toeren. Oefenmeesters die in november al hun vertrek aankondigen of hun contract verlengen terwijl de competitie nog niet eens halverwege is; niemand staat er van te kijken. ,,Ik moet eerlijk toegeven dat ik er helemaal gek van word’’, zegt Adri Franke.