‘Hand van God’-shirt Maradona staat te koop: opbrengst komt wellicht uit boven tricot Babe Ruth

VIDEO Erwin Franse bezorgt succestrai­ner van Hoek een luxepro­bleem

HEEMSKERK - Op bezoek bij Odin’59 was Hoek dinsdagavond in de eerste helft overduidelijk de bovenliggende partij. De ploeg leidde halverwege met 0-1, waar het eigenlijk al op een ruimere voorsprong had moeten staan. Na rust was het veel minder dominant, maar scoorde het nog wel een keer: 0-2.

5 april