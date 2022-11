‘Hand van God-bal’ van Diego Maradona levert bij veiling minder op dan verwacht

De befaamde bal waarmee Diego Armando Maradona tegen Engeland hands maakte op het WK van 1986 ging onder de hamer. De ‘Hand van God-bal’ is geveild voor 2,4 miljoen euro. Dat is minder dan de verwachte 3,4 miljoen euro.

De vorige eigenaar was niemand minder dan Ali Bin Nasser, de scheidsrechter die het wereldberoemde moment miste. 36 jaar later is de bal bij Graham Budd Auctions in Londen geveild voor 2 miljoen pond, omgerekend 2,4 miljoen euro. De bezitter vond het zo vlak voor het WK, het eerste toernooi zonder de twee jaar geleden overleden Maradona, een goed moment om de bal te veilen.

Vlak voor het begin van de veiling blikte Bin Nasser nog eens terug op dat bepalende moment, toen Maradona omhoog sprong en de bal met zijn vuist - zo bleek later - achter Peter Shilton werkte. ,,Ik kon het incident niet goed zien. De twee spelers, Shilton en Maradona, stonden met hun ruggen naar mij toe. Daarom keek ik naar mijn assistent, volgens de instructies van de FIFA.Hij liep terug naar de middellijn wat insinueerde dat het een geldig doelpunt was. Na de wedstrijd kwam de bondscoach van Engeland, Bobby Robson naar mij toe en zei: ‘Jij deed je werk goed, maar je assistent was onverantwoordelijk.’”

In mei van dit jaar werd het shirt dat Maradona zou hebben gedragen in die kwartfinale voor 8,4 miljoen euro geveild. Op dat moment het hoogste bedrag ooit voor een iconisch stuk uit de sport. Een paar maanden later ging een honkbalkaart van Mickey Mantle voor 12,68 miljoen euro onder de hamer.

