Hamstringblessure hindert Zverev

video RCS wint, maar lang leve de shoot-outs

12:51 TERNEUZEN - De 33ste editie van het Indoor Soccer-toernooi in Terneuzen was er één met weer een verrassende winnaar en natuurlijk een paar teleurgestelde ploegen, die meer in hun mars dachten te hebben. Het was het toernooi waarbij een lekkend dak voor een gedwongen pauze zorgde en een linkspoot uitblonk. En het was ook de dag waarop iedereen kon genieten van een heerlijke en veelbesproken serie shoot-outs. Vijf opvallende zaken op een rijtje.