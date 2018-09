Halve finale voor Serena Williams 'schokkende constatering'

Het pad naar een zevende titel in het grandslamtoernooi van New York ligt echter open voor de 36-jarige Williams, die vorig jaar ontbrak op Flushing Meadows vanwege haar zwangerschap. Haar tegenstander in de halve finale is de Letse Anastasia Sevastova, die in twee sets de Amerikaanse titelverdediger Sloane Stephens uitschakelde.

Williams sprak na de partij voorzichtig over haar kansen. De zege op Pliskova was pas haar eerste overwinning op een speelster uit de top tien van de wereld sinds haar rentree in maart van dit jaar. En de finale van Wimbledon stond nog vers in haar geheugen. Ze verloor vrij kansloos met 6-3 6-3 van de Duitse Angelique Kerber.



,,Ik was er in Londen ver van verwijderd, dus ik loop nog maar niet te veel op de zaken vooruit'', aldus Williams. ,,Ook al sta ik in de halve finales, ik heb nog een lange weg te gaan. Ik win hier voor het eerst dit jaar van iemand uit de top tien en dat is bijna een schokkende constatering.''