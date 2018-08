Halep vliegt al in eerste ronde uit US Open

column barry van der hooft Grünholz

25 augustus Omdat ik ook dit seizoen weer veel wedstrijden van Hoek zal bekijken, verdiepte ik me laatst in de trainers van de tegenstanders. Wat opvalt, is dat in de derde divisie zaterdag langs de lijn veel oefenmeester staan die je - vaak nog niet zo heel lang geleden - tijdens Studio Sport in actie hebt gezien. Hans van Arum, Yuri Rose, Gert Kruys, Sjaak Polak, Alfons Arts, Tieme Klompe; ze hebben als speler stuk voor stuk hun sporen verdiend in het betaalde voetbal, net als Hoek-trainer Dennis de Nooijer. Je kunt er een aardig elftal van maken, alleen ontbreekt het wel aan een keeper. Dat zal wel toeval zijn...