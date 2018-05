Halep vandaag als eerste de baan op

Hoek is nog niet klaar met Spijkenis­se

29 mei HOEK - Hoek heeft in de nacompetitie voor promotie naar de derde divisie nog alles in eigen hand. Op eigen veld won de zaterdag-hoofdklasser, die als nummer vier de periodetitel van kampioen Noordwijk overnam, dinsdagavond met 1-0 van Spijkenisse. De ploeg van Jannes Tant kreeg voldoende kansen om meer dan één goal te maken, maar wankelde na rust ook op bepaalde momenten. Zaterdag wacht de return in Spijkenisse. Als Hoek daar gelijkspeelt of wint, treft het in de finale van de nacompetitie Ajax of Ter Leede.