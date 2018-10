Halep sluit ook 2018 af als nummer 1

VIDEO Doesburg is de reddende engel voor Hoek na wereldgoal Chergui

14 oktober HOEK – In de slechtste wedstrijd van het seizoen mocht Hoek na ruim 90 minuten de handen dichtknijpen. Tegen het laaggeklasseerde De Dijk leidde de ploeg halverwege met 2-1, maar keek het na 85 minuten tegen een 2-3-achterstand aan. Niet voor het eerst deze competitie zorgde een ferme eindsprint toch nog voor lachende gezichten. Kyle Doesburg, die 86 minuten lang nauwelijks een bal goed had geraakt, zorgde drie minuten voor tijd voor 3-3 en kopte in de laatste minuut van de reguliere speeltijd ook nog de 4-3 binnen.