Halep vlot naar derde ronde in Parijs

Wolff houdt het per direct voor gezien bij hoofdklas­ser Goes

30 mei GOES - Raymond Wolff maakt geen deel meer uit van de selectie van Goes. De middenvelder, die na dit seizoen overstapt naar VC Vlissingen, kwam afgelopen zondag niet opdagen voor het uitduel met BVC’12. ,,Hij had ook niets laten horen’’, zegt Rogier Veenstra. ,,Op mijn verzoek maakt hij nu geen deel meer uit van de selectie.’’