Halep moet geblesseerd opgeven in Wuhan, Barty wel door

Halep had in de eerste ronde een ‘bye’ en rekende in de tweede ronde moeiteloos af met Barbora Strycova. In het begin van de eerste set tegen Rijbakina leek er voor de nummer 6 van de wereld niets aan de hand te zijn. De Roemeense stond 4-2 voor, maar gaf daarna haar voorsprong uit handen. Bij een 4-5 achterstand gaf ze er noodgedwongen de brui aan. ,,Ik voelde een scherpe pijn in mijn onderrug", vertelde Halep na afloop. De Roemeense kampte al eerder dit seizoen met rugproblemen. ,,Maar in dit geval denk ik dat het om een spiertje gaat, al is het wel in dezelfde zone.”