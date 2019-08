Halep mikt in New York op primeur: ‘Weer in die roes komen’

De 27-jarige Roemeense haalde bij het vierde en laatste grandslamtoernooi van het tennisjaar nog nooit de finale. Na haar indrukwekkende zege eerder deze zomer in de eindstrijd op Wimbledon tegen de 23-voudige majorwinnaar Serena Williams (6-2 6-2) beseft de huidige nummer vier van de wereld dat ze op Flushing Meadows nu tot de favorieten behoort.



,,Mijn overwinning op Wimbledon was mijn droom", zegt Halep, die in 2015 in New York de laatste vier haalde. ,,Ik leef die droom nog steeds. In Londen tenniste ik echt op de top van mijn kunnen. Dat komt vooral door een meer ontspannen aanpak. Vanaf het begin van dit jaar tracht ik mijn spel te verbeteren zonder me te veel bezig te houden met mijn resultaten. Die benadering werkt goed voor mij. Op Wimbledon voelde ik me beter dan ooit. Ik hoop hier in New York weer in die roes te komen.”



Halep won in 2018 Roland Garros. Eerder dat haalde jaar haalde ze de finale op het Australian Open.