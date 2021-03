Halep meldt zich met rugblessure af voor toernooi in Dubai

Halep had zich vorig week al afgemeld voor het Qatar Open, dat deze week plaatsvindt. De nummer 3 van de wereldranglijst is niet meer in actie gekomen sinds haar uitschakeling in de kwartfinales van de Australian Open. ,,Helaas voel ik me niet 100 procent fit in mijn onderrug en heb ik de lastige beslissing moeten maken om me terug te trekken van de Dubai Duty Free Tennis Championships”, zegt Halep, die het toernooi ook in 2015 won.



Behalve Halep heeft ook Ashleigh Barty zich afgemeld voor het toernooi dat op 7 maart van start gaat. De Australische nummer 1 van de wereldranglijst herstelt van een blessure aan haar linkerbeen.