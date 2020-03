Halep meldt zich met blessure af voor Indian Wells

KNVB wijst overschrij­ving van De Bert naar Hoek definitief af

6 maart HOEK - Stefan de Bert komt dit seizoen niet meer in actie in officiële wedstrijden. De 20-jarige verdediger vertrok begin dit jaar bij PEC Zwolle – waar hij in de beloften speelde – en wilde bij de selectie van Hoek aansluiten. De KNVB heeft de tussentijdse overschrijving van De Bert echter definitief afgewezen, waardoor hij pas volgend seizoen weer kan spelen.